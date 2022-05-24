بالفيديو.. عواد يرتدي ثوب الإجادة بالتصدي لركلتي جزاء أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تألق محمد عواد حارس الزمالك في حماية شباك فريقه من استقبال هدف ثان أمام أسوان كاد أن يعقَّد به حسابات التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لكأس مصر بعدما حول تأخره أمام أسوان إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد المقاولون العرب بنصف نهائي المسابقة مساء الإثنين.

وحصل أسوان على فرصة لتعديل النتيجة في الدقيقة الـ55 بعد نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك (2-1)، حيث حصل على ركلة جزاء لكن أهدرها محمد رزق لاعب الفريق بعدما تصدى لها محمد عواد.

وفي الدقيقة الـ75، عاد عواد ليتألق بالتصدي لركلة جزاء جديدة أمام أسوان نفَّذها أحمد دحروج هذه المرة، حيث تم تسديدها في الزاوية اليمنى مثل ركلة الجزاء الأولى.