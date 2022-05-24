الامارات | حمد الكعبي: هدف مصفوت المنافسة في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الكعبي: هدف مصفوت المنافسة في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، حمد خادم الكعبي، عن رضاه ومجلس إدارة النادي عما حققه الفريق الأول في الموسم المنصرم لدوري الدرجة الأولى، مبيناً أن المركز الثامن الذي حصل عليه الفريق في الترتيب العام للمسابقة كان جيداً وفقاً للخطة التي اعتمدتها إدارة النادي ونجحت في تنفيذها ببناء فريق قادر على أن يتطور بشكل تدريجي، مقدماً الشكر لرئيس مجلس الإدارة أحمد الزحمي للجهود التي بذلها وأسهمت في تحقيق ‏النتائج.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع في نادي مصفوت لأن نكون ضمن فرق المنافسة ونأمل أن نكون كذلك في الموسم المقبل، لكننا في الموسم الماضي لم نشارك في البطولة بهدف الصعود أو نيل الدرع، بل كان الهدف هو الاستمرار في بناء الفريق وتطويره ليظهر بشكل أفضل في المواسم المقبلة، ونحن راضون أشد الرضا عن ما تحقق في الموسم الماضي قياساً بالإمكانات التي كانت متوفرة خصوصاً فيما يتعلق بالأجانب والمقيمين، وقد أسهم المدرب عبدالغني نوح بجهود جبارة قادت لإحداث الفارق وله كل الشكر، ويعتبر من الكفاءات المواطنة التي لها مستقبل واعد ووقفت الظروف المالية عائقاً أمام تجديد عقده ونتمنى له كل التوفيق».

وفيما إذا كان هناك تغيير في أفراد الفريق خلال الموسم المقبل، أكد الكعبي: «سيكون هناك تغيير على مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين، بينما سيبقى نحو 80% من اللاعبين المواطنين لبناء الفريق ليظهر بشكل مميز».

وتابع: «ثقتنا عالية بالمدرب الجديد الجزائري فؤاد بومضيل لقيادة الفريق وسنقوم بتقديم جميع مقومات نجاحه، وهناك معسكر تدريبي خارجي في أوروبا سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق»، موضحاً أن اللجنة الفنية تبحث إقامة التدريبات أغلب أيام الأسبوع في ملعب مصفوت إضافة إلى أيام أخرى في دبي في ملعبي شباب الأهلي والوصل حسب ما يراه المدرب مناسباً للفريق.

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