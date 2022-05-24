الامارات | فريق شرطة أبوظبي يستعد لبطولتي الجوجيتسو والفنون القتالية

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شرطة أبوظبي يستعد لبطولتي الجوجيتسو والفنون القتالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجوجيتسو تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة الشرطة الثالثة للجوجيتسو وبطولة الفنون القتالية المختلطة «إم إم إيه» الأولى والتي ستقام في أم القيوين ضمن درع التفوق العام الرياضي لوزارة الداخلية للموسم الرياضي 2021-2022.

وأكد مدير قطاع الموارد البشرية اللواء سالم شاهين النعيمي، في تصريحات صحافية، دعم القيادة الشرطية للفريق في مساعيه للحصول على كأس البطولة على مستوى القيادات العامة للشرطة في الدولة، وتحفيزه على جمع أكبر عدد من النقاط والميداليات في هذه البطولات.

وقال إن الفريق يضم أفضل لاعبي الجوجيتسو و«إم إم إيه» في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تم الإشراف عليهم من قبل طاقم إداري وتدريبي مختص، مشيراً إلى النتائج المشرفة والمؤشرات الإيجابية التي حققها الفريق ورصدها ضمن إنجازاته في الموسم الرياضي الماضي.

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