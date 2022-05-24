الامارات | عموري يعود إلى المنتخب استعداداً لأستراليا في «ملحق المونديال»

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يعود إلى المنتخب استعداداً لأستراليا في «ملحق المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 30 لاعباً استعداداً للقاء منتخب أستراليا في الدوحة في السابع من يونيو المقبل ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، إذ شهدت القائمة عودة لاعب شباب الأهلي عمر عبدالرحمن إلى صفوف الأبيض مجدداً، بعد غياب طويل استمر منذ انضمامه لمعسكر المنتخب في أكتوبر 2020، لكن تم استبعاده من المعسكر بسبب الإصابة التي ظل يعانيها طوال الفترة الماضية.

وظهر عموري بمستوى طيب مع فريقه شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة، وظل مستواه الفني في تطور مستمر من مباراة إلى أخرى، وكانت آخر مباراة خاضها مع الفريق أمام بني ياس، أول من أمس، في الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بفوز شباب الأهلي 3-1، إذ دفع به مدرب الفريق بديلاً في الشوط الثاني، علماً أن عموري كان قد تم استبعاده عن صفوف المنتخب من قبل الجهاز الفني، بقيادة المدرب السابق خوخي لويس بينتو، خلال معسكر المنتخب في أكتوبر عام 2020 بسبب تعرضه للإصابة التي تجددت بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

وتعد عودة عموري إضافة كبيرة للمنتخب في هذه المرحلة، نظراً لخبرته الطويلة والكبيرة في التعامل مع المباريات المهمة والحساسة، مثل مباراة أستراليا.

وكان مدرب المنتخب، أروابارينا، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في أبريل الماضي أنه اجتمع مع اللاعب عموري ولاعبين آخرين دون أن يحددهم، واصفاً عودة عموري للمنتخب بأنها تصب في مصلحة كرة الإمارات.

وكشف مدرب المنتخب خلال هذا المؤتمر عن البرنامج الكامل لتجهيز المنتخب للقاء أستراليا، مشيراً في حديثه إلى أنه سيركز خلال المعسكر المرتقب على الجانب البدني، كون ذلك يشكل قلقاً بالنسبة له، لافتاً إلى أن المنتخب سيخوض معسكراً أخيراً في الدوحة، وفي حال تخطيه منتخب أستراليا فإنه سيبقى هناك لمواجهة منتخب بيرو.

وحرص المدرب الأرجنتيني رودلفو اروابارينا على الإبقاء على العناصر نفسها التي شاركت مع المنتخب في الفترة الماضية، ولم تشهد القائمة الجديدة للمنتخب أي تغييرات كبيرة، وشهدت ايضاً ضم لاعب اتحاد كلباء الصاعد سلطان عادل للمرة الثانية للمنتخب.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى ومحمد الشامسي وعلي خصيف وفهد الظنحاني، وبندر الأحبابي وعبدالعزيز هيكل ومحمد مرزوق ووليد عباس، وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وخالد الهاشمي وخالد الظنحاني والحسن صالح ويحيى نادر وطحنون الزعابي وعبدالله حمد سالمين، وعبدالله النقبي وعمر عبدالرحمن وماجد حسن وعبدالله رمضان وعلي سالمين وماجد راشد وكايو كانيدو، وخليل الحمادي وسهيل حارب ويحيى الغساني وعلي مبخوت، وعلي صالح وسيبستيان تيغالي وسلطان عادل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكراً داخلياً في دبي اعتباراً من اليوم، ويؤدي خلاله مباراة ودية أمام منتخب غامبيا يوم 29 الجاري في استاد زعبيل بنادي الوصل، على أن تغادر البعثة إلى الدوحة يوم 30 من الشهر ذاته.

• 29

الجاري موعد اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخب مع غامبيا في استاد زعبيل.

• 30

الجاري، المنتخب سيغادر إلى الدوحة لمواجهة أستراليا يوم 7 يونيو المقبل.

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