الامارات | ريبروف: لم أردّ على عرض العين.. أنا بحاجة إلى التفكير

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبروف: لم أردّ على عرض العين.. أنا بحاجة إلى التفكير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه لم يردّ بعد على العرض الذي قدمته له إدارة النادي وأنه يحتاج الى التفكير، وذلك في وقت تبذل فيه إدارة النادي محاولات مستمرة للحصول على توقيع المدرب قبل بداية العطلة الصيفية في ظل رغبة المدرب في العودة إلى بلاده دون التجديد، على الرغم من النجاحات التي حققها خلال قيادته لـ«الزعيم» لتحقيق لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة.

وقال ريبروف في تصريحات صحافية نشرتها كل من صحف «سبورت أوكرانيا» و«أوكرانيا فوتبول» و«سبورت اناليز» إن إدارة نادي العين عرضت عليه عقداً جديداً، وأضاف: «قدموا لي عرضاً جديداً، تفكيري في الوقت الحالي ينصب على انهاء بطولة الدوري والتفكير بعدها، النادي قدم عرضه لي وأنا لم أعطهم أي إجابة».

وتسعى إدارة نادي العين للإبقاء على المدرب الأوكراني في منصبه، خصوصاً بعد النقلة الكبيرة التي حققها خلال مسيرته في القيادة الفنية، إذ أعاد الفريق إلى منصات التتويج في موسم واحد، بعد أن كان «الزعيم» قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في جدول الترتيب، ليغيب على أثر ذلك عن المشاركة في دوري أبطال آسيا، لكن مع وصول ريبروف تبدل حال الفريق وخرج من الموسم بلقبين.

ولا تصطدم الرغبة العيناوية في تجديد العقد بالتفاصيل المالية، بل بتمسك المدرب سيرجي بالعودة لبلاده التي تشهد حرباً مع روسيا، وذلك لأجل البقاء مع عائلته، على الرغم من عدم وجود أي عروض من الأندية الأوكرانية، إذ إن الدوري المحلي متوقف منذ فبراير الماضي.

وأشارت صحيفة «سبورت أوكرانيا» إلى ان المدرب غير مستعد بعد ليقول نعم للعرض، وأضافت: «هو ليس مستعداً ليرد على العرض الذي جرى تقديمه له لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، لقد ذكر المدرب في وقت سابق أنه قد يعود إلى أوكرانيا في حال كان الدوري سيعود بدءاً من الموسم الجديد».

• إدارة نادي العين تسعى للإبقاء على المدرب الأوكراني في منصبه.

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