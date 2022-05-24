الامارات | العين يتفوق على نفسه بـ «النقاط».. والجولة الأخيرة لكسر رقم شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتفوق على نفسه بـ «النقاط».. والجولة الأخيرة لكسر رقم شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوق العين على نفسه، وجمع أكبر حصيلة من النقاط بدوري أدنوك للمحترفين، ليقفز على قائمة الأندية البطلة الأكثر تجميعاً للنقاط في موسم واحد بحصوله حتى الآن على 64 نقطة، بعدما تمكّن من الفوز على عجمان في الجولة 25 من المسابقة بأربعة أهداف دون رد، إذ سبق للعين أن حقق أربعة ألقاب منذ انطلاق نسخة المحترفين في موسم 2008-2009، لكنه لم يحصل على مثل هذا العدد من النقاط كما في الموسم الحالي.

وستكون الفرصة سانحة للعين لكسر رقم شباب الأهلي كثاني أكثر فريق توج بالدوري جمعاً للنقاط في موسم 2015-2016، حينما حصد 66 نقطة، إذ سيلتقي الشارقة في الجولة الأخيرة، والفوز بالمباراة سيرفع رصيده إلى 67 نقطة.

وجمع «الزعيم» بعد فوزه بأول لقب في المحترفين 55 نقطة في موسم 2011-2012، فيما تمكن في اللقب الثاني الذي حصل عليه موسم 2012-2013 من جمع 62 نقطة، وجاء اللقب الثالث في موسم 2014-2015 برصيد 60 نقطة، بينما شهد موسم 2017-2018، والذي توج فيه العين باللقب هو الأقل معدلاً للنقاط برصيد 53 نقطة فقط.

وسيظل الجزيرة محتفظاً بأكثر فريق تُوج باللقب جمعاً للنقاط في موسم 2016-2017، حينما جمع 68 نقطة.

وفرض العين احترامه على الجميع بالطريقة التي لعب بها عقب التتويج باللقب في الجولة الـ23، حينما فاز على الجزيرة بخماسية نظيفة، ليواصل مسيرة انتصاراته بعد ذلك على النصر بهدف دون رد، وعلى عجمان برباعية نظيفة، وهي النتيجة التي تكررت للمرة السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين منذ بدء عهد الاحتراف.

واحتفظ العين بفوزه على عجمان بسلسلة نتائج إيجابية للمباراة الـ12 على التوالي، إذ حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة مع العروبة 1/1.

وتعود آخر خسارة، وهي الوحيدة للزعيم هذا الموسم، إلى نهاية الدور الأول، حينما خسر من الشارقة على ملعب الأخير بهدفين دون رد.

وضمن العين أن يحتفظ بأقوى خط هجوم هذا الموسم، بعدما سجل 56 هدفاً، وأقوى خط هجوم أيضاً، بعد أن استقبلت شباكه 16 هدفاً فقط.

وبلغت حصيلة الأجانب من أهداف العين هذا الموسم 44 هدفاً، في حين سجل المُقيمون أربعة أهداف، والمواطنون سبعة، واحتسب هدف ذاتي للعين.

ويتصدر لابا كودجو، قائمة هدافي العين وبطولة الدوري بتسجيله 26 هدفاً، وصنع خمسة أهداف، ويأتي كل من المغربي سفيان رحيمي، والأرجنتيني، جوانكا، في المركز الثاني في قائمة الهدافين، وسجل كل منهما ثمانية أهداف فقط.

من جهته، أكد المُحلل الكروي خالد عبيد، أن العين طبق القاعدة الرئيسة التي تعمل بها كبرى الأندية العالمية، بأن طموح الفوز لا يتوقف عند هدف التتويج باللقب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هذه القاعدة طبقها على سبيل المثال ريال مدريد، حينما فاز بـ(الليغا)، واستمرت سلسلة انتصاراته بعد ذلك، وهذا هو طابع الفرق الكبيرة التي تلعب دائماً للفوز، وتلعب بشفافية ونزاهة أيضاً، لأن تساهل العين بعد الفوز باللقب كان من الممكن أن يضر أندية قد تصارع على البقاء أو تنافس على المراكز المتقدمة، ولكن طبق قاعدة اللعب النظيف، وهذا الأمر يُحسب لنادٍ كبير بحجم وقيمة العين».

وأضاف عبيد: «الأرقام التي حققها العين هذا الموسم، سواء من حيث جمع عدد النقاط والأهداف التي سجل أو التي استقبلها، تؤكد أنه استحق البطولة عن جدارة واستحقاق، بصرف النظر عمن يقول إنه لم يكن هناك منافسون أقوياء للزعيم حتى نهاية الموسم».

وختم: «أهم ما ميز العين، ومكنه من تحقيق لقب الدوري، أنه عرف كيف يفوز في الأوقات التي شهدت تراجعاً في مستوى أدائه، على العكس من بقية الفرق التي كانت تنافسه، فهي كانت تتأثر في مستوى النتائج في الأوقات التي شهدت هبوطاً في مستواها، ولا أريد أن أذكر أمثلة على ذلك، بل هذا قد حدث بالفعل».

للإطلاع على ترتيب الفرق ونتائج الجولة 25، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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