الامارات | تأجيل سباق القفال 31.. وحالة البحر تحدد الموعد الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سباق القفال 31.. وحالة البحر تحدد الموعد الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تأجيل موعد السباق الذي كان مقرراً له سابقاً خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري، وذلك بسبب الأحوال الجوية وتقارير النشرة البحرية المتوقعة في الأيام المقبلة.

وقالت اللجنة العليا المنظمة للسباق في بيان أمس، إن اختيار الموعد المناسب سيكون حسب ظروف وحالة البحر في الايام المقبلة من خلال مراقبة كل التفاصيل الخاصة بحالة البحر ومتابعة التقارير اليومية.

وجاء قرار اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بإرجاء الانطلاقة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث، والذي وجه اللجنة بالعمل على تحقيق مبدأ السلامة للمشاركين وإقامة السباق في أفضل الظروف، والعمل على تهيئة السبل المناسبة للمشاركين خلال التنقل من شواطئ الدولة نحو جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي والعودة من هناك مرة أخرى بسلام إلى شواطئ دبي يوم السباق.

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