الامارات | «كاراتيه الشارقة» يتزين بذهب «فردي الكاتا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاراتيه الشارقة» يتزين بذهب «فردي الكاتا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الكاراتيه في نادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية)، وبرصيد 19 ميدالية ملونة (8 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات)، بلقب بطولة «الدولة المفتوحة» لمنافسات «الكاتا» فردي، المخصصة لفئات الأشبال والناشئين والناشئات والشباب والآنسات، للدرجتين الأولى والثانية من عمر 12 حتى 19 عاماً، التي أقيمت أول من أمس، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي (فرع الممزر)، ونافس في ألقابها 155 لاعباً ولاعبة من 13 مركزاً ونادياً في الدولة.

وانتزع لاعبو ولاعبات نادي الشارقة الرياضي صدارة الترتيب العام للبطولة، بفارق ثلاث ميداليات ملونة عن صاحب المركز الثاني «الشارقة لرياضات الدفاع النفس» الذي جمع 16 ميدالية ملونة (4 ذهبيات، 4 فضيات، 8 برونزيات)، فيما ذهب المركز الثالث لنادي الذيد برصيد ميداليتين ذهبيتين.

وجاءت الذهبيات الثمانية لفريق نادي الشارقة الرياضي مناصفة بين لاعبات ولاعبي النادي، بعد أن توجت اللاعبة ليمار طارق بالمركز الأول في فئة الفتيات للدرجة الأولى، قبل أن تضيف شقيقتها مايا ذهبية الدرجة ذاتها وإنما لفئة الآنسات (أ)، ولتحصد زميلتهما لجين محمد ذهبية الدرجة الأولى لفئة الآنسات (ب)، وبتول أحمد ذهبية الدرجة الثانية فتيات.

وعلى صعيد الذكور، أهدى كريم رامي ناديه الشارقة ذهبية الدرجة الأولى لفئة الناشئين، قبل أن يضيف زميلاه عبدالغني محمد وخالد صالح ذهبيتي الدرجة الأولى لفئة الشباب (أ) و(ب)، ويسدل الستار بتتويج لاعب الشارقة عبدالرحمن محمد بذهبية الدرجة الثانية لفئة الشباب (أ).

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