الامارات | 4 ميداليات جديدة للدراجات في دورة الألعاب الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات جديدة للدراجات في دورة الألعاب الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد منتخب الدراجات للسيدات أربع ميداليات جديدة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشارك الإمارات فيها ب285 رياضياً ورياضية.

وصعدت الإمارات إلى المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 27 ميدالية ملونة (9 ذهبيات، و10 فضيات، و8 برونزيات)، واستمرت الكويت في تعزيز صدارتها للجدول بـ59 ميدالية (22 ذهبية و19 فضية و18 برونزية)، فيما جاءت البحرين في المركز الثاني بـ45 ميدالية (17 ذهبية و16 فضية و12 برونزية)، وحلت قطر في المركز الثالث بـ39 ميدالية (12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية)، تلتها عُمان في المركز الرابع بـ25 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات، و9 برونزيات)، وجاءت السعودية في المركز الخامس بـ34 ميدالية (7 ذهبيات، و9 فضيات، و18 برونزية).

وحقق فريق منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات إنجازه التاريخي عن طريق الفريق المكون من: صفية الصايغ، شيخة عيسى، هدى حسين، زهرة حسين، مزنة المرزوقي، مروة سليمان. أما في الفردي فحصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية شيخة عيسى، كما حازت المركز الثاني والميدالية الفضية صفية الصايغ، وأحرزت المركز الثالث والميدالية البرونزية هدى عيسى.

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