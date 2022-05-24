الامارات | 28 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي استعداداً لكأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي استعداداً لكأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة الإسباني دينس سيلفا، قائمة المنتخب للتجمع الذي سينطلق في دبي اليوم استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان، من 1 - 19 يونيو المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية واليابان وطاجيكستان. وضمت القائمة 28 لاعباً، هم: عبدالله إدريس، زايد سلطان، راكان وليد، سعيد سليمان، يوسف المهيري، غانم علي وأحمد محمود وسعيد عبيد وفارس خليل وسهيل المطوع وفهد بدر ومنصور المنهالي، وخالد البلوشي وناصر الشكيلي وراشد سالم ومحمد عبدالرحمن وحسين مهدي وعيد خميس وعبدالعزيز محمد، ومحمد عبدالله وسلطان علي ورائد رضا وأحمد جميل وعبدالله سلطان، وعيسى أحمد وياسر حسن وعبدالله عبدالرحمن وأحمد درويش.

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