الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرار

حسمت شركة كرة القدم بأحد أندية دوري المحترفين قرارها بالاستغناء عن اللاعب الأجنبي الكبير والبدء في البحث عن بديل بمواصفات محددة يصنع الفارق في صفوف الفريق لاسيما بعد الموسم المميز الذي قدمه النادي، بناء على توصية المدرب.

صدمة

طلب لاعب من جنسية عربية من صديق له يلعب في أحد أندية دوري أدنوك البحث عن فرصة للعب معه في الفريق الذي يلعب له، إلا أن إدارة النادي صدمت نجمها ورفضت ضمه بداعي أنه يلعب في أحد الدوريات الضعيفة.

تدعيمات

بدأت إدارة أحد الأندية خطة موسعة لدعم فريقها بعدد من اللاعبين المواطنين في الموسم المقبل معتمدة في ذلك على علاقات رئيس مجلس الإدارة مع عدد من الأندية خصوصاً أندية دبي لتلبية احتياجات الفريق بالتعاقد مع ستة لاعبين مواطنين طلبهم المدرب لدعم المراكز الشاغرة.

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