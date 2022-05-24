الامارات | الإدريسي: جاهزون لـ «مباراة الموسم» بصفوف مكتملة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإدريسي: جاهزون لـ «مباراة الموسم» بصفوف مكتملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الظفرة، المغربي بدرالدين الإدريسي، جاهزية فريقه لمواجهة العروبة، واصفاً اللقاء بأنه «مباراة الموسم» مشيراً إلى أن صفوف فريقه مكتملة وأن كل ما يحتاجونه هو وقفة الجماهير خلفهم.

وقال الإدريسي الذي تولى المهمة في منتصف الدور الثاني من بطولة الدوري في مؤتمر صحافي: «ستكون بمثابة مواجهة فاصلة، هي مباراة الموسم، الحظ لم يكن معنا في المواجهات الماضية أمام العين وشباب الأهلي والوصل على التوالي لأن الفريق كان يخوض تلك اللقاءات بصفوف غير مكتملة بسبب حصول بعض اللاعبين على بطاقات حمراء».

وأضاف: «فريقنا مطالب بالفوز في مواجهة يوم الأربعاء، هذا ما سنعمل على تحقيقه من أجل ضمان البقاء ضمن زمرة أندية دوري المحترفين، الجميع خلف الفريق في هذا الوقت، من إدارة ولاعبين وجماهير يعملون من أجل هذه المباراة، صفوفنا مكتملة لهذه المباراة».

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