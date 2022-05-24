محمد عواد يقود الزمالك للتأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على أسوان

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن الزمالك من تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر الموسم الماضي، ليتأهل رسمياً إلى نهائي البطولة.

تقددم أسوان عن طريق محمد ناجي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، قبل أن يضيف يوسف أوباما الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 36.

وفى الدقيقة 53، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أسوان بسبب خطأ على محمود الونش مدافع الزمالك مع محمد جدو، ليسددها لاعب زهرة الجنوب محمد رزق لكن محمد عواد تصدى لها ببراعة

وفي الدقيقة 73، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لأسوان سددها أحمد دحروج لكن محمد عواد يتصدى لها بنجاح للمرة الثانية .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء-محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح- حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

فيما دخل أسوان مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد وليد

خط الدفاع: أحمد دحروج - أحمد كاستيلو - محمد العشرى - أحمد بلية.

خط الوسط: الحسين سمير - مصطفي عناني - محمد رزق - أحمد خالد.

خط الهجوم: محمد جدو - محمود صلاح.