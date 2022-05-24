شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 مايو 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، الننى وتريزيجيه أول المحترفين وصولا للقاهرة استعدادا لمعسكر المنتخب ومجلس المصرى يجدد الثقة فى معين الشعباني، وأحمد حسن وزيدان يستقبلان أسطورة البرازيل رونالدينيو غدا بمطار القاهرة، وموسيمانى يطلب تقريرا عن أقدام لاعبى الوداد المغربى قبل نهائى أفريقيا.