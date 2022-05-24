شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: قدمنا أفضل أداء أمام الزمالك.. واللعب فى الدورى مكلف ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا أمام الزمالك وقدموا مباراة رائعة للغاية.

وقال صالح، فى تصريحات تليفزيونية: "اللعب فى الدوري الممتاز مكلف للغاية ماديا، ونحاول إيجاد حلول مالية من أجب حل هذا الأمر فى الموسم المقبل".

وأضاف: "الأخطاء التحكيمية واردة ولن نعترض على الإطلاق".

ونجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة.

وأحرز محمد ناجى هدف أسوان في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى في الدقيقة 36.