شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: أسوان له ضربة جزاء ثالثة لم تحتسب أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث ناصر عباس، الخبير التحكيمي، عن مستوى التحكيم في مباراة الزمالك وأسوان، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وقال ناصر، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "هدف الزمالك الأول صحيح في شباك أسوان ولا يوجد به أي شبهة تسلل".

وأضاف: "فريق أسوان له ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب أمام الزمالك في نهاية الشوط الثاني".

ونجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة.

أحرز محمد ناجى هدف أسوان في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى في الدقيقة 36.