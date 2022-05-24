شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لاعيبة الزمالك لازم تقف مع نفسها لأن كل ماتش أوحش من اللى قبله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن هناك العديد من علامات الاستفهام على مستوى وأداء فريق الزمالك فى مباراة اليوم أمام أسوان بكأس مصر، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب ذلك، ويجب أن يقف هؤلاء اللاعبون مع أنفسهم قبل فوات الأوان.

وأضاف إمام فى الإستوديو التحليلى للمباراة بقناة أون تايم سبورت: "لاعيبة الزمالك لازم تقف مع نفسها لأن كل ماتش أوحش من اللى قبله، مش معقول كدا، مفيش سبب لهذا المستوى، وخط الدفاع مستواهم متراجع بدون سبب، إزاى يتسببوا فى ركلتين جزاء وكان ممكن تتحسب الثالثة".

وأضاف الثعلب الصغير أن تغييرات فيريرا، المدير الفنى، أيضا غير مفهومة ولم تضف جديدا، موضحا أن التركيز غاب عن الفريق ككل، ولا بد أن يفيقوا سريعا لأن القادم أصعب سواء فى الدورى أو الكأس.

وتأهل فريق الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم موسم 2020 - 2021، وينتظر مواجهة الأهلى أو بيراميدز أو بتروجت، حيث يلتقى الأهلى مع بيراميدز فى دور الـ8 قبل أن يواجه الفائز منهما بتروجت فى قبل النهائى، ويصعد الفائز للمباراة النهائية لمقابلة الزمالك.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضى يوم 21 يوليو المقبل، ولم يتحدد ملعب المباراة حتى الآن.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة.

أحرز محمد ناجى هدف أسوان في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى في الدقيقة 36.