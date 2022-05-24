شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 23/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الإثنين 23/5/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يسافر إلى المغرب الأربعاء لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسفير مصر بالمغرب: لم نتلق إخطارا بعدد جماهير الأهلى، والمدير التنفيذى للأهلى: دعم النادي لرحلات جماهيره بدون حد أقصى للعدد.

الأهلي يسافر إلى المغرب الأربعاء لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا