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أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 23/5/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الإثنين 23/5/2022، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يسافر إلى المغرب الأربعاء لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسفير مصر بالمغرب: لم نتلق إخطارا بعدد جماهير الأهلى، والمدير التنفيذى للأهلى: دعم النادي لرحلات جماهيره بدون حد أقصى للعدد.

الأهلي يسافر إلى المغرب الأربعاء لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي يوم الإثنين المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا..

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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