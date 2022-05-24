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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الإثنين 23 مايو 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يخاطب 7 دول أوروبية لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك، والننى وتريزيجيه أول المحترفين وصولا للقاهرة استعدادا لمعسكر المنتخب ومجلس المصرى يجدد الثقة فى معين الشعباني.

 

اتحاد الكرة يخاطب 7 دول أوروبية لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك

بدأ اتحاد الكرة مخاطبة عدد من دول أوروبا لاستقدام حكام كبار لمباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها 19 يونيو المقبل، فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 للدورى الممتاز، بناءً على طلب النادى الأهلى باستقدام حكام أجانب للقمة.

أعلن مجلس إدارة النادى المصري، برئاسة سمير حلبية، تجديد الثقة فى معين الشعبانى المدير ألفنى للفريق الأول للكرة بالنادى واستمراره على رأس القيادة ألفنية للفريق.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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