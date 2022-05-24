7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يخاطب 7 دول أوروبية لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك، والننى وتريزيجيه أول المحترفين وصولا للقاهرة استعدادا لمعسكر المنتخب ومجلس المصرى يجدد الثقة فى معين الشعباني.

اتحاد الكرة يخاطب 7 دول أوروبية لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك

بدأ اتحاد الكرة مخاطبة عدد من دول أوروبا لاستقدام حكام كبار لمباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها 19 يونيو المقبل، فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 للدورى الممتاز، بناءً على طلب النادى الأهلى باستقدام حكام أجانب للقمة.