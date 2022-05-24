شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة نهائى كأس مصر القديم بعد تأهل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم موسم 2020 - 2021، وينتظر مواجهة الأهلى أو بيراميدز أو بتروجت، حيث يلتقى الأهلى مع بيراميدز فى دور الـ8 قبل أن يواجه الفائز منهما بتروجت فى قبل النهائى، ويصعد الفائز للمباراة النهائية لمقابلة الزمالك.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضى يوم 21 يوليو المقبل، ولم يتحدد ملعب المباراة حتى الآن.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة.

أحرز محمد ناجى هدف أسوان في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى في الدقيقة 36.