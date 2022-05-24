شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يجتمع مع لاعبه الشاب قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خصص أحمد قناوي، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع محمد عبد السميع صانع ألعاب الفريق الشاب، على هامش التجربة الودية ضد العبور التى أقيمت عصر الإثنين على ملعب الإسماعيلية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة الجهاز الفني للفريق، بعمل جلسات مستمرة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم لمواصلة الانتصارات المحلية لتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق باسم الإسماعيلي وشعبيته الكبيرة.

وكان الفريق قد تعادل مع العبور بهدفين لكل منهما، فى إطار استعدادات الفريق الحالية لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الزمالك يوم السبت المقبل بالقاهرة فى قمة مباريات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة المحلية.