شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح مسابقات بطولة أفريقيا الثانية للبولينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكتسح لاعبو ولاعبات منتخب مصر للرجال والسيدات مسابقات البطولة الأفريقية الثانية للبولينج التي أقيمت اليوم بالقاهرة.

وقد فازت اللاعبة سارة جمال بالميدالية الذهبية في فردي السيدات، وفازت زميلتها شيرين صالح بالميدالية الفضية، كما حصلت اللاعبة منة سلطان على الميدالية البرونزية.

وحصلت اللاعبتان سارة جمال ومنة سلطان على الميدالية الذهبية في زوجي السيدات، كما حصلت اللاعبتان شيرين صالح وعلياء إسماعيل على الميدالية الفضية لهذه المسابقة.

وقد فاز اللاعبان أيمن هاشم وأحمد عبد الحميد جمال على الميدالية الذهبية في مسابقة زوجي الرجال، وحصلت جنوب أفريقيا على الميداليتين الفضية والبرونزية في مسابقة زوجي الرجال.

وقد قام فاروق هريدى، رئيس الاتحاد الأفريقى للبولينج، والسيدة كيلي لانساه نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، بتسليم الجوائز.

وتُستأنف باقي المسابقات صباح غد الثلاثاء بالمركز الدولي للبولينج بمدينة نصر.