شكرا لقرائتكم خبر عن ايك ديوجو يشارك مع الزمالك فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعافى ايك ديوجو، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، من الإصابة التى تعرض لها قبل انطلاق ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام برواندا.

وكان ايك ديوجو قد تعرّض للإصابة فى الركبة وهو ما أبعده عن ربع النهائي أمام سلاك الغيني، وهو اللقاء الذى انتهى يفوز للابيض وتأهله لنصف نهائي افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المنستيرى التونسى بعد غد الأربعاء في قبل نهائي البطولة، على أن يلتقى الفريق الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة بترو دى لواندا و فاب الكاميرونى يوم 28 مايو الجارى لحسم بطل أفريقيا.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: أحمد عزب، عمر هشام، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، وحازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات.