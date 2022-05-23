محمد صلاح يوجه رسالة قوية للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير، وذلك عقب يوم واحد من تتويجه بلقبيّ هداف وأكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لم ننتهي بعد"، مصحوبة بصورة له وهو يحمل جائزتي الهداف وأكثر لاعب صناعة للأهداف.

وكان محمد صلاح قد توّج بجائزتيّ الحذاء الذهبي للبريميرليج وأفضل صانع أهداف فى الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري 2021-2022، والذي أسدل الستار عليه مساء الأحد.

وكان صلاح قد سجل هدفاً فى فوز فريقه ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوّج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، كما أنهى الموسم فى صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف فى الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة حاسمة.

كما حسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا، مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير، في ختام منافسات البريميرليج.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد توّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين سابقتين في مشواره الكروى، بدأها موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفا.