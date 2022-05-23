جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

تعادل فريقا الجونة وفاركو بدون أهداف، فى المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين بالدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وبهذه النتيجة، استمر فاركو في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

فيما احتل الجونة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.