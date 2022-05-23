شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استمر أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، في صدارة جدول هدافي بطولة الدوري المصري برصيد 11 هدفا، بعد إقامة مباراة اليوم الاثنين 23/5/2022، بين فاركو والجونة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين فى المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين بالدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.
جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022
أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).
مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).
مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).
جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).
محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).
خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).
إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).
محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة 20 للمسابقة
الزمالك - 41 نقطة
بيراميدز - 39 نقطة
الأهلي - 37 نقطة
فيوتشر - 34 نقطة
سموحة - 34 نقطة
تعادل فريقا الجونة وفاركو بدون أهداف، فى المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين بالدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.
وبهذه النتيجة، استمر فاركو في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.
فيما احتل الجونة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.