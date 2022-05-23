شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم أسوان بهدفين لهدف ويتأهل لنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة .

أحرز محمد ناجى هدف أسوان في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى في الدقيقة 36.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء-محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح- حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري وعمر السعيد وإسلام جابر.

ويخشى الزمالك من صحوة أسوان العائد للدوري الممتاز، خاصة فى بطولة كأس مصر التي يطلق عليها بطولة المفاجآت، كما أن الزمالك له تاريخ طويل مع هذه المفاجآت.

وضم تشكيل أسوان كلا من:

خالد وليد في حراسة المرمي.

فى الدفاع أحمد دحروج - أحمد كاستيلو - محمد العشرى - أحمد بلية.

فى الوسط.. الحسين سمير - مصطفي عناني - محمد رزق - أحمد خالد.

فى الهجوم.. محمد جدو - محمود صلاح.

الشوط الأول

يضغط الزمالك في الربع ساعة الثانية من اللقاء بغية إحراز هدف التعادل ويحاول حازم إمام من الجبهة اليمنى لبناء الهجمات عن طريق الكرات العرضية ، وفى الدقيقة 25 يقوم أحمد سيد زيزو بهجمة خطرة بعرضية من الجانب الأيمن يخرجها أحد مدافعى أسوان ضربة ركنية

وفى الدقيقة 29 يقوم حازم إمام بعرضية متقنة داخل منطقة الجزاء على رأس أحمد فتوح الذى يسددها قوية خارج المرمى .

في الدقيقة 31 يتصدى خالد وليد حارس مرمى أسوان لأخطر فرص الزمالك من ضربة ركنية للزمالك يلعبها محمود حمدى الونش برأسه قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس زهرة الجنوب .

ينجح محمود علاء في إحراز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 33 بعدما مباشرة ومن أول هجمة ينجح يوسف أوباما من إحراز الهدف الثانى للزمالك لتصبح النتيجة تقدم الفريق الأبيض بهدجفين مقابل هدف .

ينشط أسوان نسبيا من أجل إدراك هدف التعادل ، في الوقت الذى حاول فيه لاعبو الزمالك إحراز الهدف الثالث من أجل قتل المباراة حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على أسوان بهدفين لهدف.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بهجوم من لاعبى أسوان وفى الدقيقة 53 يحتسب حكم اللقاء محمد يوسف ضربة جزاء لصالح أسوان بسبب خطأ على محمود الونش مدافع الزمالك مع محمد جدو مهاجم زهرة الجنوب يتصدى لها محمد رزق الذى يضعها يتصدى لها محمد عواد ببراعة

يحصل أحمد فتوح على الكارت الأصفر في الدقيقة 60 للخشونة المتعمدة مع أحد لاعبى أسوان ، ويضغط لاعبو أسوان وفى الدقيقة 73 يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية لأسوان يتصدى لها أحمد دحروج وينجح محمد عواد في التصدي لها بنجاح للمرة الثانية .

يواصل لاعبو أسوان مغامراتهم على مرمى الزمالك وفى الدقيقة 79 يطلق أحمد عنانى لاعب أسوان كرة قوية تخرج بعيدا عن المرمى بقليل ، وفى الدقيقة 82 يطلق أحمد سيد زيزو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها خالد وليد ببراعة .

تمر الدقائق المتبقية عبارة عن هجمات على المرميين وحاول لاعبو أسوان بكل قوة الضغط على مرمى الزمالك إلا أن لاعبو الزمالك أضاعوا الوقت بشكل إيجابى مع إجراء بعض التغييرات حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء .