شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يرفض توصية الفار باحتساب ركلة جزاء ثالثة لأسوان ضد الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد يوسف، حكم مباراة الزمالك وأسوان، احتساب ركلة ثالثة لأسوان بعد مراجعة تقنية الفيديو في الدقيقة 82 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي 2020 / 2022.

وقام محمد أشرف روقا بعرقلة مهاجم أسوان، ورغم استدعاء الحكم من قبل الفار لمراجعة اللعبة، ولكن أشار إلى استكمال اللعب ورفض احتساب ركلة جزاء.

وأعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة أسوان، مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

ويضم التشكيل كلا من: محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء-محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح- حازم إمام في خط الدفاع، إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو في خط الوسط، أشرف بن شرقي في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري وعمر السعيد وإسلام جابر.

فيما أعلن أحمد مصطفي بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في لقاء نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي،

وضم تشكيل أسوان كلا من: خالد وليد في حراسة المرمي، أحمد دحروج - أحمد كاستيلو - محمد العشرى - أحمد بلية فى الدفاع، الحسين سمير - مصطفي عناني - محمد رزق - أحمد خالد ، فى الوسط ، محمد جدو - محمود صلاح فى الهجوم.











































