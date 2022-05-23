شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا: افتقدنا اللمسة الأخيرة في الخط الهجومي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن مواجهة الجونة كانت قوية جدا، وكانت مختلفة عن المباراة السابقة أمام بيراميدز.

وقال نونو ألميدا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "درسنا فريق الجونة بشكل مميز، وكنا نعلم أنه يلعب على الشق الدفاعي أكبر من الهجومي".

وأضاف: "سعيد بمستوى اللاعبين على مدار المباراة كانت لدينا فرص عديدة".

وتابع ألميدا: "نجحنا في التنظيم الهجومي ولكن افتقدنا اللمسة الأخيرة في الخط الهجومي".