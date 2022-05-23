شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة: مواجهة فاركو كانت صعبة.. وراض بنقطة التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على تعادل فريقه اليوم أمام نادي فاركو بدون أهداف في الجولة العشرين من مسابقة الدوري العام المصري، وقال تامر مصطفي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة كانت صعبة علينا خصوصا أمام فريق مميز مثل فاركو لم يخسر آخر 4 مباريات".

وأضاف تامر مصطفى: "الفريق خارج من فترة صعبة بسبب تذبذب النتائج، ونجحنا فى أن نقدم مباراة قوية، وأهدرنا فرصًا كانت ستكون سببًا في الفوز حال تسجيلها".

وتابع تامر مصطفى: "في الشوط الأول الشكل الهجومي لنا لم يكن بالقدر الكافى لتسجيل أهداف.. هدفنا كان تقسيم المباراة على مراحل والنتيجة عادلة بين الفريقين".

واستطرد: "هدفنا في مباراة اليوم حال عدم المكسب هو الحصول على نقطة أمام فاركو.. الفريق يعاني من إصابات عديدة لذلك كانت هناك تعديلات على التشكيل ولكن اللاعبين ظهروا بشكل قوي".

واختتم: "لدينا فرصة لاستغلال فترة التوقف الدولي المقبلة لبناء الفريق بشكل قوي ولدينا القدرة على البقاء في الدوري".