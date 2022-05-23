شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشهد جدول ترتيب الدوري المصري تغيرا في ترتيب الأندية بعد إقامة مباراة اليوم الإثنين 23/5/2022، بين فاركو والجونة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين فى المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين بالدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

واستمر فريق الزمالك في صدارة بطولة الدوري برصيد 41 نقطة فيما يحتل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويأتي في المركز الثالث النادي الأهلي برصيد 37 نقطة.

فيما استمر فاركو في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

فيما احتل الجونة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.