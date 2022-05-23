شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأهلى: دعم النادي لرحلات جماهيره بدون حد أقصى للعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن دعم الأهلي لرحلة اليوم الواحد للجماهير المسافرة إلى المغرب سوف يكون بدون حد أقصى للعدد الراغب في السفر.

أضاف أن خزينة النادي سوف تتحمل ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين من خلال شركتي "لاكي تورز وماستر ترافيل" الوطنيتين واللتين تم تكليفهما بالمهمة. والأهم أن الأهلي سوف يستمر في دعمه المالي أيًّا كان العدد المسافر للمغرب وفقًا لما طلبه النادي من الاتحاد الإفريقي في مكاتبة رسمية قبل أسبوع (نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة)، وذلك لمساندة الفريق في مباراته المرتقبة في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو الجاري.

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة في اجتماعه أمس، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر أن تتحمل خزينة النادي ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين «رحلة اليوم الواحد» لمساندة فريق الأهلي، من خلال الشركتين الوطنيتين «لاكي تورز وماستر ترافيل» واللتين فوضهما النادي بهذا الأمر.. وإن مجلس الإدارة حصل على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ذلك.

وعما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاتفاق على سفر طائرات خاصة بمعرفته الشخصية وتحمل تكاليفها.

قال شلبي إن النادي لا يعلم عن هذا الأمر شيئًا ولم يتم إخطاره كمدير تنفيذي للنادي بأية معلومات رسمية في هذا الشأن سواء من قريب أو بعيد. وإن الكابتن محمود الخطيب وجه في اجتماع الأمس بضرورة التكاتف بين النادي ومسئوليه ومحبيه والعمل على سفر أكبر عدد من جماهير الأهلي للمغرب، وإنه من يرغب من أعضاء مجلس الإدارة في دعم رحلات السفر يكون دعمه من خلال النادي الذي سوف يقوم بسداد المبالغ المالية المشار إليها لشركتي السياحة المنوطتين بالأمر وذلك لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الخاصة بجماهير الأهلي ذهابًا وعودة.