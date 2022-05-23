شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يضغط وأسوان يتقدم بهدف جدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أسوان يتقدم على الزمالك بهدف دون رد بعد مرور 30 دقيقة في المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى.

أحرز محمد ناجى هدف أسوان في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وحاول لاعبو الزمالك إدراك الموقف بتحقيق هدف التعادل دون جدوى وسط دفاع قوى من زهرة الجنوب.

يضغط الزمالك في الربع ساعة الثانية من اللقاء بغية إحراز هدف التعادل ويحاول حازم إمام من الجبهة اليمنى لبناء الهجمات عن طريق الكرات العرضية، وفى الدقيقة 25 يقوم أحمد سيد زيزو بهجمة خطرة بعرضية من الجانب الأيمن يخرجها أحد مدافعى أسوان ضربة ركنية.

وفى الدقيقة 29 يقوم حازم إمام بعرضية متقنة داخل منطقة الجزاء على رأس أحمد فتوح الذى يسددها قوية خارج المرمى.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء-محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح- حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري وعمر السعيد وإسلام جابر.

وضم تشكيل أسوان كلا من:

خالد وليد في حراسة المرمي.

فى الدفاع أحمد دحروج - أحمد كاستيلو - محمد العشرى - أحمد بلية.

فى الوسط.. الحسين سمير - مصطفي عناني - محمد رزق - أحمد خالد.

فى الهجوم.. محمد جدو - محمود صلاح.

ويخشى الزمالك من صحوة أسوان العائد للدوري الممتاز، خاصة فى بطولة كأس مصر التي يطلق عليها بطولة المفاجآت، كما أن الزمالك له تاريخ طويل مع هذه المفاجآت.











































































