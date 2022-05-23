شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ بورسعيد مع مجلس المصرى والجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا بمجلس ادارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، وبحضور المدير الفنى التونسى معين الشعبانى، وذلك بمكتبة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع أكد اللواء عادل الغضبان أهمية استعادة العروض والنتائج الطيبة بمباريات الفريق المقبلة بالدورى وإغلاق ملف النتائج السيئة الأخيرة، سعيا للتقدم بجدول المسابقة وإنهاء الموسم الرياضى بشكل مشرف يليق باسم النادى وإخلاص جماهيره الوفية.

وشدد المحافظ على أهمية استعادة أجواء الاستقرار والهدوء بالنادى والفريق الأول خلال الأيام المقبلة لإحراز الانتصارات المطلوبة وإسعاد جماهير النادى الحزينة لتراجعه بالترتيب العام للدورى.

وأشار إلى أهمية مساندة ودعم المدير الفنى معين الشعبانى والذى أجمع المشجعون والإدارة على كفاءته التدريبية وقدرته على قيادة الفريق لمركز أفضل بالأسابيع المقبلة للمسابقة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان بالمساندة القوية من جانب جماهير المصرى الوفية للاعبى الفريق البورسعيدى وجهازهم الفنى واستمرار دعم الفريق وتحفيزة على الأداء الجيد، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجميع فى بورسعيد خلف الفريق والابتعاد عن كل مامن شانه بث الانقسام بصفوف قطاعاتة الجماهيرية المخلصة.