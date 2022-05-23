شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: لم نتلق إخطارا بعدد جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، موعد وصول بعثة الأهلي وتطورات الاتفاق مع الجانب المغربي بخصوص البعثة والجماهير، وقال ياسر في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي أخطرنا بوصول البعثة يوم الأربعاء 25 مايو استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا".

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وأضاف: "لم نتلق أي إخطار حتى الآن بخصوص عدد الجماهير التي ستتواجد من مصر، الأمر بين الأهلي وكاف ولم يصلنا شيء".

وتابع: "سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد المغربي غدا لنتعرف على التسهيلات التي سيقدموها بالنسبة للجمهور وسننسق الأمر مع الأهلي وشركات السياحة لكي تتضح الصورة".

واستطرد: "سنقوم بتسهيل كل الأمور للجماهير منذ وصولهم وحتى الرحيل".

واختتم عثمان تصريحاته قائلا: "تم إخطار الجانب المغربي بخصوص التأمين، وأعربوا عن استعدادهم للقيام بكل التسهيلات التي يطلبها الأهلي وعلى استعداد تام لتوفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلي والجماهير".