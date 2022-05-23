شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: هدفي تحقيق البطولات مع طلائع الجيش.. وبسام لم يوقع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أنه يسعى لتنفيذ مشروع مع طلائع الجيش لتحقيق البطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال طارق العشري، في تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع الإعلامي إبراهيم فايق: "هدفنا تنفيذ مشروع يقوم على تحقيق البطولات في السنوات المقبلة".

وأضاف: "أنا المدرب الوحيد خارج الأهلي والزمالك الذي نجح في تحقيق بطولات آخر 20 سنة".

وتابع: "في بداية تواجدي في فريق طلائع الجيش طلبت من الاعبين ضرورة الثقة في أنفسهم وعدم الخسارة من المنافسين".

وعن رحيل مهند لاشين وعمرو السيسي ومحمد بسام قال العشري: "أغلقنا ملف رحيل اللاعبين نهائيا الوكلاء يسعون لتدمير اي فريق مميز لماذا يرحل كل موسم 15 لاعب ويتم التعاقد مع مثلهم".

وأضاف: "نتمسك ببقاء الثلاثي في الفريق وسنحافظ على القوام الرئيس وتدعيم بلاعبين مميزين".

واختتم حديثه قائلا: "محمد بسام لم يوقع للزمالك وعندنا الأفضلية في بقائه معنا فهو قائد الفريق".