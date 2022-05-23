شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى المغرب الأربعاء لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي يوم الإثنين المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وفوض مجلس إدارة الأهلي الجهاز الفني لتحديد موعد السفر على أن تطير البعثة الحمراء عبر رحلة طيران خاصة يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الوداد في النهائي الإفريقي بحثا عن التتويج باللقب الإفريقي الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه.

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن دعم الأهلي لرحلة اليوم الواحد للجماهير المسافرة إلى المغرب سوف يكون بدون حد أقصى للعدد الراغب في السفر.

وأضاف أن خزينة النادي سوف تتحمل ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين من خلال شركتي "لاكي تورز وماستر ترافيل" الوطنيتين واللتين تم تكليفهما بالمهمة، والأهم أن الأهلي سوف يستمر في دعمه المالي أيًّا كان العدد المسافر للمغرب وفقًا لما طلبه النادي من الاتحاد الإفريقي في مكاتبة رسمية قبل أسبوع (نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة)، وذلك لمساندة الفريق في مباراته المرتقبة في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو الجاري.

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة في اجتماعه أمس، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر أن تتحمل خزينة النادي ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين «رحلة اليوم الواحد» لمساندة فريق الأهلي، من خلال الشركتين الوطنيتين «لاكي تورز وماستر ترافيل» واللتين فوضهما النادي بهذا الأمر، وإن مجلس الإدارة حصل على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ذلك.

وعما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاتفاق على سفر طائرات خاصة بمعرفته الشخصية وتحمل تكاليفها، قال شلبي إن النادي لا يعلم عن هذا الأمر شيئًا ولم يتم إخطاره كمدير تنفيذي للنادي بأية معلومات رسمية في هذا الشأن سواء من قريب أو بعيد.

وأضاف، إن الكابتن محمود الخطيب وجه في اجتماع الأمس بضرورة التكاتف بين النادي ومسئوليه ومحبيه والعمل على سفر أكبر عدد من جماهير الأهلي للمغرب، وأنه من يرغب من أعضاء مجلس الإدارة في دعم رحلات السفر يكون دعمه من خلال النادي الذي سوف يقوم بسداد المبالغ المالية المشار إليها لشركتي السياحة المنوطتين بالأمر، وذلك لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الخاصة بجماهير الأهلي ذهابًا وعودة.