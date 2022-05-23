شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، مجلس المصرى يجدد الثقة فى معين الشعباني، وأحمد حسن وزيدان يستقبلان أسطورة البرازيل رونالدينيو غدا بمطار القاهرة، والننى وتريزيجيه أول المحترفين وصولا للقاهرة استعدادا لمعسكر المنتخب .