شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، مجلس المصرى يجدد الثقة فى معين الشعباني، وأحمد حسن وزيدان يستقبلان أسطورة البرازيل رونالدينيو غدا بمطار القاهرة، والننى وتريزيجيه أول المحترفين وصولا للقاهرة استعدادا لمعسكر المنتخب .
أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تجديد الثقة فى معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.