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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 مايو 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 مايو 2022 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، مجلس المصرى يجدد الثقة فى معين الشعباني، وأحمد حسن وزيدان يستقبلان أسطورة البرازيل رونالدينيو غدا بمطار القاهرة، والننى وتريزيجيه أول المحترفين وصولا للقاهرة استعدادا لمعسكر المنتخب .

 

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تجديد الثقة فى معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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