شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل ويتقدم على أسوان في دقيقتين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف بعد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 عن طريق المدافع محمود علاء، ثم أحرز يوسف أوباما هدف التقدم في الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي 2020 / 2022.

وأعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة أسوان، مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

ويضم التشكيل كلا من: محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء-محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح- حازم إمام في خط الدفاع، إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو في خط الوسط، أشرف بن شرقي في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري وعمر السعيد وإسلام جابر.

فيما أعلن أحمد مصطفي بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في لقاء نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي،

وضم تشكيل أسوان كلا من: خالد وليد في حراسة المرمي، أحمد دحروج - أحمد كاستيلو - محمد العشرى - أحمد بلية فى الدفاع، الحسين سمير - مصطفي عناني - محمد رزق - أحمد خالد ، فى الوسط ، محمد جدو - محمود صلاح فى الهجوم.











































































