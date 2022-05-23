بمشاركة حجازي.. الهلال يهزم الاتحاد بثلاثية ويشعل الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قلب الهلال تأخره أمام مضيفه اتحاد جدة إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في كلاسيكو الكرة السعودية على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبهذه النتيجة، أشعل الهلال الدوري السعودي للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

وشهد تشكيل الاتحاد عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للعب بقميص "النمور" بعد غياب 143 يوما، حيث تعرض لإصابة مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون أبعدته عن المشاركة، وخاض اللاعب المباراة كاملة.

ونجح الهلال في مصالحة جماهيره، بعدما خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام أمام الفيحاء بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ملخص المباراة:

الاتحاد افتتح التسجيل في الدقيقة الـ32 عن طريق رومارينيو من علامة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة الـ43، تمكن الهلال من إدراك التعادل عن طريق ميشايل ديلجادو، حيث استغل ارتداد الكرة من حارس الاتحاد مارسيلو جروهي إثر اصطدام مع أحمد حجازي، ليحولها بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلى الشباك.

وفي الدقيقة الـ66، نجح الهلال في قلب الطاولة بهدف سجله سالم الدوسري، حيث تلقى تمريرة بالرأس من أوديون إيجالو داخل المنطقة ليحولها مباشرة في الزاوية اليسرى لمرمى حارس الاتحاد البديل راكان النجار.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى تمكن الهلال من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ميشايل ديلجادو بتسديدة أرضية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الاتحاد، لتصبح النتيجة 3-1 للزعيم أمام رفاق أحمد حجازي.

تشكيل الاتحاد: مارسيلو جروهي، عبدالرحمن العبود، أحمد حجازي، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي، أندري فيليبي، إيجور كورنادو، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو، عبدالرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانج هيونج سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيجالو.