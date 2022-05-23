صلاح: فاجأت مؤمن زكريا في ويمبلي.. وجدارية ليفربول أسعدتني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تحدث محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزية عن اللحظة الإنسانية التي عاشها مع زميله السابق مؤمن زكريا في ملعب ويمبلي بلندن عقب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح قال في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "علمت بوجود مؤمن زكريا في لندن من أجل علاجه، حصلت له على تذاكر دخول الملعب، لكنه لم يكن يعلم أنه سيدخل غرف الملابس".

وظهر مؤمن زكريا مع محمد صلاح ولاعبي ليفربول في احتفالاتهم بتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في غرف الملابس، في مشهد إنساني رائع جلب ملايين عبارات الإشادة لنجم ليفربول.

وأضاف صلاح :"فاجئت مؤمن زكريا بدخول غرفة الملابس والاحتفال مع اللاعبين بعد المباراة، كان سعيدا للغاية، وكل لاعبي الفريق كانوا سعداء كذلك به".

وانتقل صلاح للحديث عن الجدارية الكبيرة التي رُسمت له في مدينة ليفربول، قائلاً: "اختيار الصور في الجدارية كان رائعا، لقد أعجبتني كثيرا، وكذلك كل لاعبي ليفربول".

وأنهى صلاح :"نمر في طريقنا إلى الاستاد على الجدارية قبل كل مباراة، ومن الرائع مشاهدتها، هذا ينم عن تقدير كبير من الجمهور، أسعد به بشدة، وأشعر بإحساس رائع لأنني فعلت شيئا لهذا الجمهور وهذه المدينة".