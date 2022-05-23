مباشر.. الزمالك 2-1 أسوان.. ركلة جزاء ثانية مهدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2020-2021)، بعد الفوز على أسوان، بهدفين مقابل هدف وحيد في نصف نهائي البطولة.

وافتتح محمد ناجي جدو أهداف أسوان في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، قبل أن يرد الزمالك بهدفين متتاليين عن طريق محمود علاء ويوسف أوباما في الدقائق 35 و36.

وشهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، الذي تصدى لركلتي جزاء من محمد رزق ومحمد دعدور في الدقيقتين 55 و75 من عمر اللقاء.

ولم يتحدد الطرف الثاني لنهائي كأس مصر، حيث سيتم إقامة الدور ربع النهائي بين الأهلي وبيراميدز، فيما ينتظر فريق بتروجيت الفائز منهما في الدور نصف النهائي.

تفاصيل المباراة

هدد نادي أسوان مرمى نادي الزمالك في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء، بعدما سدد لاعب أسوان كرة أرضية قوية ولكن عواد يتصدى لها ويحولها إلى ركلة ركنية.

واستطاع محمد ناجي جدو لاعب أسوان، أن يتقدم لفريقه في الدقيقة 9 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية برأسية قوية ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر، وتعود الكرة مرة أخرى له ليتابعها بتسديدة سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك.

وتصدى حارس أسوان لرأسية خطيرة من يوسف أوباما لاعب الزمالك بعد أن حول الكرة العرضية التي لعبها فتوح، ليتألق الحارس ويشتتها الدفاع إلى خارج الملعب.

وأنقذ حارس مرمى أسوان فرصة هدف محقق للزمالك، بعد أن تصدى لرأسية قوية من الونش كادت أن تعانق الشباك.

واستطاع محمود علاء مدافع الزمالك من إحراز هدف التعادل، بعدما حول كرة عرضية برأسية من عبد الغني، بتسديدة سهلة من داخل الـ6 ياردات سكنت شباك نادي أسوان في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وأحرز الزمالك الهدف الثاني سريعاً عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، بعد هجمة مرتدة سريعة، لتصل الكرة عند بنشرقي الذي مرر الكرة إلى أوباما الذي حول الكرة بتسديدة أرضية ارتطمت بالحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 36.

واحتسب حكم مواجهة الزمالك وأسوان، ركلة جزاء لفريق تماسيح النيل، بعدما تعرض لاعب أسوان لعرقلة من الونش داخل منطقة الجزاء، والتي أكدتها تقنية الفيديو بعد ذلك.

ونفذ محمد رزق لاعب أسوان ركلة الجزاء، ولكن تمكن محمد عواد حارس الزمالك من التصدي للكرة ببراعة، وحرم أسوان من إدراك هدف التعادل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية لنادي أسوان بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد خطأ من محمد عبد الغني ضد لاعب فريق أسوان داخل منطقة الجزاء.

ونفذ أحمد دحروج لاعب فريق أسوان ركلة الجزاء، ولكن عواد يتألق مرة أخرى ويتصدى للكرة التي نُفذت في نفس الزاوية.

وعاد حكم المباراة لمراجعة تقنية الفيديو لإمكانية احتساب ركلة جزاء ثالثة لنادي أسوان، بعد تدخل من محمد أشرف "روقا" ضد لاعب أسوان داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم لم يحتسب شيء.