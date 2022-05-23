الأهلي: دعم رحلات الجماهير للمغرب بدون حد أقصى للعدد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن دعم إدارة القلعة الحمراء لرحلات اليوم الواحد لنهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون بدون حد أقصى للعدد الراغب في السفر.

ووفقًا لتصريحات شلبي عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن خزينة النادي ستتحمل 3000 جنيه مصري عن كل فرد من المسافرين إلى المغرب.

وأوضح المدير التنفيذي للأهلي، أن خزينة النادي ستتحمل المبلغ للمسافرين من خلال الشركتين اللتين تم تكليفهما بالمهمة.

وشدد شلبي على أن الدعم المالي سيكون لأي عدد مسافر إلى المغرب وفقا لما طلبه النادي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيلتقي الأهلي مع الوداد على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، يوم الإثنين القادم، في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي.