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خماسي دفاعي.. تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان بكأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي (2020-2021).

وشهد تشكيل الزمالك عدداً من التغييرات، حيث يبدأ الفريق الأبيض بخمسة لاعبين في خط الدفاع، بينما يلعب يوسف أوباما كمهاجم وهمي.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - أيمن حفني - عمر السعيد - سيف جعفر - محمد أوناجم - سيف الدين الجزيري.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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