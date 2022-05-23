مصدر لمصراوي: الأهلي يغادر إلى المغرب الأربعاء استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي السفر، إلى المغرب ، الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الاثنين المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعلم مراسل الخليج 365، أن هناك اتصالات جرت خلال الساعات الماضيه بين محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة للنادي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني وتم فيها الاتفاق على موعد السفر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفريق سوف يغادر للمغرب للدخول في معسكر مغلق مبكر هناك يوم الأربعاء.

وأضاف، أن الفريق سوف يعود للتدريبات غدا باستاد مختار التتش بعد انتهاء الراحه السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني عقب الفوز الصعب علي انبي ٢-١ بالدوري.

وأوضح، أن موسيماني سوف يصطحب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية عدا لويس ميكسيوني الذي يحتاج الى ٤٥ يوما للعودة للتدريبات.

وشدد، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري سوف يسبقان البعثة فجرا للترتيب لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر تكليف محمود الخطيب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق الأحمر في رحلة المغرب.