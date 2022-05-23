مصدر بكاف يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تحديد نسبة من تذاكر النهائي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

نفى مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحديد نسبة من التذاكر لجماهير النادي الأهلي، مشيراً إلى أن الأمور لم تحسم بعد، ويسبقها اجتماع إداري أولا.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن غداً الثلاثاء ستعقد اللجنة المنظمة المكلفة من الاتحاد المغربي لكرة القدم إجتماعاً مع الوفد الرسمي من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وذلك لوضع التصور النهائي وكافة والترتيبات المتعلقة باستضافة مركب محمد الخامس في كازابلانكا للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الاجتماع يناقش تحديد ملاعب التدريب وفنادق الاقامة للوفود الرسمية وفد الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ووفد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ووفد الإتحاد الأفريقي والمكتب التنفيذي وكذلك طاقم تحكيم المباراة والمراقبين والمنسق الأمني وكذلك وفد ناديي الأهلي والوداد المغربي وتنقلات الفريقين خلال فترة وجودهم في المغرب

وكشف مصدر مسئول في الكاف أنه حتي هذه اللحظة لم يتم الإتفاق علي طرح 15 الف تذكرة أو تخصيص أي نسبة من التذاكر وأن كل هذه الأمور ستتحدد غداً في الإجتماع المقرر انعقاده بين الكاف واللجنة المنظمة، مشيراً إلى أن هناك اقتراحا تم عرضه في الساعات الأخيرة حول طرح التذاكر على دفعات وبشكل متساوي بين جمهور الأهلي وجمهور الوداد، وإلا تطرح التذاكر دفعة واحدة.

كما أن هناك نسبة محددة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وللشركة الراعية لمسابقات الأندية الأفريقية يتم خصمها من القيمة الإجمالية للتذاكر وذلك بدءاً من انطلاق مرحلة دور المجموعات وتزداد نسبة عدد التذاكر مع تخطي كل دور من الأدوار النهائية حتي الوصول للمباراة النهائية.

وفي إطار كافة الترتيبات سيتحمل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع اللجنة المنظمة في المغرب تكاليف إقامة وتنقلات وملاعب التدريب المخصصة لفريقي الأهلي والوداد المغربي قبل موعد اللقاء ب72 ساعة، على أن يتحدد تحمل تكلفة سفر وإقامة 25 فردا فقط من كل فريق.