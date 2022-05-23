سرقة حقيبة سيباستيان فيتل في مدينة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات

تحول سيباستيان فيتل، سائق فورمولا 1، إلى محقق في محاولة لتعقب لصوص سرقوا حقيبته في برشلونة اليوم الإثنين، لكنه تمكن فقط من استعادة سماعات الأذن (إير بودز) التي كان يتابع إشاراتها.



وقال متحدث باسم فريق أستون مارتن إن السائق الألماني تعرض لسرقة حقيبته في المدينة بعد مشاركته في سباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد.

وأضاف ”حاول العثور عليها باستخدام هاتف آيفون لتعقب سماعات الأذن الخاصة به التي كانت في حقيبته لكن عندما حدد مكان السماعات وجدها ملقاة وبالتالي لم يتمكن من تحديد مكان حقيبته المسروقة“.