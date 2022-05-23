شكرا لقرائتكم خبر مبابي: استشرت ميسي ونيمار حول «الريال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، عملية انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار ، لكنه قال «إنه ليس بحاجة للإقناع من أجل ربط مستقبله بفريق العاصمة الفرنسية».

وكان النجم الفرنسي الدولي قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يعلن فريقه السبت الماضي تجديد عقده ليستمر في ملعب بارك دي برانس.

ووقع مبابي، الذي كان من المقرر أن يصبح حرا في الانتقال ابتداء من الشهر المقبل، على عقد جديد لمدة 3 أعوام في العاصمة الفرنسية، واحتفل بذلك بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) في شباك ميتز في يوم التوقيع نفسه.

وسيتواجد مبابي مجددا مع النجمين ميسي ونيمار الموسم المقبل. وأكد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما أنه تحدث عن مستقبله مع الثنائي قبل اتخاذ قراره.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي أمس «لقد مررنا بموسم صعب لكننا تحدثنا قليلا، وإنهما أخبراني أن ذلك خيار شخصي، لقد تفهما تماما».

وأضاف «سواء كنت في باريس أو مدريد، إنها أندية لا تحتاج إلى الإقناع من أجل اللعب لها. بالنسبة لأي لاعب يكون اللعب لأحد هذين الناديين شرف كبير».

وتابع مبابي «أنا ألعب مع نجوم كبار وهذا ما أردته».

وكانت تقارير صحفية فرنسية ذكرت أن مبابي وقع على العقد الجديد، بعدما تلقى وعودا بصلاحيات إضافية، ومنها إبداء الرأي في سوق الانتقالات وتعيين المدربين.

وقيل أيضا «إن مبابي سيحصل على شارة القيادة مكافأة له على ولائه، رغم أن النجم الفائز بكأس العالم لا يتطلع إلى الحصول عليها من زميله ماركينيوس».

وقال مبابي «ماركينيوس يستحق الشارة، لا احتاج إلى أن أكون قائدا ليتم سماع صوتي أو أن أكون قدوة على أرض الملعب. ماركينيوس لاعب عظيم وقائد رائع للغاية، وهو مهم بالنسبة لنا».