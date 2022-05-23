أخضر الشاطئية يغرق لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية على نظيره اللبناني 5/ 3 في المباراة التي جرت أمس على ملعب جازان، ضمن مواجهات تحديد أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي اختتمت أمس. وحل المنتخب السعودي في المركز الخامس والكويت سادسا ولبنان في ذيل الترتيب. وسجل أهداف المنتخب السعودي فيصل اليامي ومبارك الدوسري (هدفين) وخالد مدحية (هدفين)، فيما سجل أهداف لبنان الثلاثة اللاعب محمد مرعي (هاتريك). وسجل أهداف المنتخب السعودي فيصل اليامي ومبارك الدوسري (هدفين) وخالد مدحية (هدفين)، فيما سجل أهداف لبنان الثلاثة اللاعب محمد مرعي (هاتريك).

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