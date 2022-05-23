مهرجان للرياضة النسوية على هامش القمة العربية

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وقال مدير إدارة الشباب والرياضة، بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الوزير مفوض فيصل غسال في تصريح له «إن اجتماع اللجنة تناول عدة موضوعات أهمها المهرجان العربي للرياضة النسوية، وهو المقترح المقدم من دولة الجزائر، حيث سينظم على هامش القمة العربية في نوفمبر المقبل».وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك البرنامج العربي حول الرياضات الالكترونية في مرحلة «الميتافيرس»، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بمصر، وهو من البرامج التي تتناول مستقبل الواقع الافتراضي وتطبيقاته.
وأضاف أن المقترح المقدم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين لإقامة دورة للتشريعات الرياضية التي ستقام في مدينة رام الله، اتخذت توصية بالموافقة عليه من قبل اللجنة خلال اجتماعات أمس.
وناقشت اللجنة مقترحا من الأمانة العامة للجامعة العربية، بإقامة دوري السفارات، تحت شعار «كأس جامعة الدول العربية» بهدف تجميع العاملين والدبلوماسيين في السفارات العربية والمنظمات العاملة في مصر، وذلك في دوري رياضي جامع لتشجيع تبادل الثقافات العربية والاحتكاك المباشر.
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