شكرا لقرائتكم خبر اختتام دوري المدارس بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأقيمت مباراتان في ختام الدوري، حيث فازت في المباراة الأولى ثانوية الغزالي بتعليم نجران على ثانوية جرير البجلي بتعليم شرورة بنتيجة 0/6، محققة لقب البطولة على مستوى المرحلة الثانوية، فيما حققت متوسطة الأندلس بتعليم نجران لقب البطولة على مستوى المرحلة المتوسطة بعد فوزها على متوسطة القيروان بتعليم شرورة بنتيجة 0/3.وسلم مدير عام التعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا الميداليات وكؤوس البطولة للفرق الفائزة، مقدما شكره للجان العاملة بالبطولة والمدارس والطلاب المشاركين.
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